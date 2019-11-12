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12 Kasım 2019 Salı 21:09:06 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 21:19:43

İmamoğlu’nun 'İTÜ'lü uzmanlar 'gerek yok' raporu verdiği' iddiası asılsız çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, "Arıtma Tesisi'ne gerek yok" derken, İTÜ raporunu dayanak gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'den gelen bir açıklamada ise; İmamoğlu'nun Arıtma Tesisi konusunda gerçek dışı bilgiler verdiğini aynı zamanda değerlendirilen söz konusu raporun, üniversitenin resmi görüşü olmadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptali için öne sürdüğü 'İTÜ'lü uzmanlar 'gerek yok' raporu verdiği' iddiası asılsız çıktı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan duyurulara ilişkin, kişisel görüş olarak değerlendirilen söz konusu raporun, üniversitenin resmi görüşü olmadığını bildirdi.

İTÜ'den yapılan açıklamada, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaliyle ilgili yaptığı kamuoyu duyurusunda üniversiteyle ilgili maddeler yer aldığı belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"İBB'nin Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin raporun İTÜ Rektörlüğü üzerinden ilerlenerek değil, akademisyen görüşü olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Bir raporun kuruma ait resmi görüş olarak değerlendirilebilmesi için, hazırlanan raporun ilgili idarecilerin konunun uzmanı akademisyenleri resmi olarak görevlendirmesi gereklidir. Bu şekilde hazırlanmayan görüş ve raporlar İTÜ resmi görüşü değil, raporu hazırlayanların kişisel görüşü olarak değerlendirilmelidir."

İTÜ Öğretim Üyesi ve İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk'le ilgili edindiği bilgiyi şöyle paylaştı:

1- İstanbul Teknik Üniversitesinden tesis için 'uygun' ya da 'gerekli değil' açıklaması yapılmamıştır.

2- Halen İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olan ve İTÜ'den Prof. Dr. İzzet Öztürk, söz konusu tesisin bölge için gerekli olduğu belirtmiştir.

3- Öztürk, ancak kaynak sıkıntısı varsa etap etap inşa edilebileceği ya da bir müddet erteleneceği yönünde görüş vermiştir.

AA

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