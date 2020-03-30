30 Mart 2020 Pazartesi 23:34:35 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 23:57:03
İstanbul Ticaret Odası'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
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