İtiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım

Van’da terör örgütü PKK’ya katılan ve 3 ay sonra geri dönen kadın, örgüte katılmadan önce İstanbul’da HDP binasında 10 gün kaldığını söyledi. Katıldığı terör örgütünden yaşadığı pişmanlık nedeniyle ailesinin yanına dönen Z.K.’nin yaşadıkları, hakkında açılan dava dosyasına yansıdı. Z.K., mutsuz evliliği nedeniyle zor günler geçirdiğini, bu süreçte bir yakını tarafından sürekli terör örgütü PKK’ya katılmaya yönlendirildiğini aktardı. Zor günler yaşadığını anlatan Z.K, dava dosyasına yer alan ifadesinde şunları anlattı:

AKRABASI KANDIRDI

“Kocamın dayısının eşi sürekli bize gelip giderdi. Yaşadıklarımızı biliyordu. Bana ‘Sen köle misin, bu adamı neden kabul ediyorsun? Gel örgüte katıl, özgürleş, seni Kuzey Irak’a gönderelim’ diyordu. Bu sözleri nedeniyle ben de örgüte katılma fikri oluştu. O dönem HDP’ye gidip gelirdi, mahalle komisyonlarında görev yapardı. Onun bu konuşmaları ve eşimden gördüğüm şiddet nedeniyle örgüte katılmaya karar verdim.”

ÖNCE İSTANBUL’A GÖNDERDİLER

Yengesinin “Benim kızımın da eşiyle arası iyi değil, sonra onu da senin yanına göndermeyi düşünüyorum” dediğini öne süren Z.K., bu sözler üzerine örgüte katılmaya ikna olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Çocuklarım var onların durumu ne olacak diye sordum. Bana, ‘gittikten sonra çocuklarını da yanına göndereceğim’ diye söz verdi. Daha sonra bana bilet alarak İstanbul’a gönderdi. Muş’ta yanıma 24-25 yaşlarında bir erkek geldi. O da benim gibi katılacaktı.”

BİR DAHA GERİ GELME

“İstanbul’a vardığımızda, bizi alan ‘Reber’ isimli biriyle HDP ya da BDP il binasına gittik. Orada çalışanlarla tanıştık. Eşimle olan sorunlarımdan dolayı örgüte katılmaya karar verdiğimi anlattım. Terör örgütüne katılırken HDP binasında 10 gün kaldım. Gece, Türkan isimli bir kadının evinde kalıyordum. Annesiyle yaşıyordu. Kız kardeşi örgüte yeni katılmıştı, annesi bundan duyduğu üzüntüyü dile getiriyordu. İstanbul’daki parti binasında çaycılık yapan kadın yanıma gelerek ‘Kararın kesinse seni göndereceğiz. Bir daha geri gelme, bizi tanımıyorsun, seni görmedik, sen de bizi görmedin’ dedi.”

(Yeniaşafak)