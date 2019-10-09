  • Bist 100
    101859
  • Dolar
    5,8411
  • Euro
    6,4066
  • Altın
    280,8190
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Suriye sınırına yaklaşık 130 araçlık konvoy Suriye sınırına yaklaşık 130 araçlık konvoy
Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı
Suriye'deki 150 aşiretten Türkiye ve operasyon açıklaması! Suriye'deki 150 aşiretten Türkiye ve operasyon açıklaması!
Mısır, Yunanistan ve Rumlardan Fırat'ın doğusu operasyonu mesajı! Mısır, Yunanistan ve Rumlardan Fırat'ın doğusu operasyonu mesajı!
Batı medyası terörle omuz omuza Batı medyası terörle omuz omuza
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin detayları ortaya çıktı Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Geri sayım başladı! Vurulacak hedefler belirlendi Geri sayım başladı! Vurulacak hedefler belirlendi
1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Ekonomiye darbe ellerinde patladı! Ekonomiye darbe ellerinde patladı!
ABD'li senatörlerden Kongre'ye 'gizli toplantı' çağrısı ABD'li senatörlerden Kongre'ye 'gizli toplantı' çağrısı
Dış güçler hani hayaldi? Sus pus oldular! Dış güçler hani hayaldi? Sus pus oldular!
Osman Kavala'ya zor soru Osman Kavala'ya zor soru
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor... Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
İtiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım İtiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım
Fahrettin Altun: Dünya, Türkiye'yi desteklemelidir! Fahrettin Altun: Dünya, Türkiye'yi desteklemelidir!
Şarkıcı Haluk Levent, babasından işkence gören genç kıza sahip çıktı Şarkıcı Haluk Levent, babasından işkence gören genç kıza sahip çıktı
Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek
WSJ'den Türkiye makalesi: "Türkiye'nin ABD'ye karşı meşru şikayetleri var" WSJ'den Türkiye makalesi: "Türkiye'nin ABD'ye karşı meşru şikayetleri var"
Organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli operasyon: Gözaltılar arasında cezaevi müdürü ve polis de var Organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli operasyon: Gözaltılar arasında cezaevi müdürü ve polis de var
Küçük gelin Küçük gelin
Master baba Master baba
Sapık fotoğrafçı stüdyoya gizli kamera koyup çalışanları ve müşterileri kaydetti Sapık fotoğrafçı stüdyoya gizli kamera koyup çalışanları ve müşterileri kaydetti
Yağmur altında konser Yağmur altında konser

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ekim 2019 Çarşamba 07:46:17 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 07:47:38

İtiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım

Van’da terör örgütü PKK’ya katılan ve üç ay sonra dönen kadın, örgüte katılmadan önce İstanbul’da HDP binasında 10 gün kaldığını, daha sonra Şırnak’a götürüldüğünü anlattı.

Van’da terör örgütü PKK’ya katılan ve 3 ay sonra geri dönen kadın, örgüte katılmadan önce İstanbul’da HDP binasında 10 gün kaldığını söyledi. Katıldığı terör örgütünden yaşadığı pişmanlık nedeniyle ailesinin yanına dönen Z.K.’nin yaşadıkları, hakkında açılan dava dosyasına yansıdı. Z.K., mutsuz evliliği nedeniyle zor günler geçirdiğini, bu süreçte bir yakını tarafından sürekli terör örgütü PKK’ya katılmaya yönlendirildiğini aktardı. Zor günler yaşadığını anlatan Z.K, dava dosyasına yer alan ifadesinde şunları anlattı:

AKRABASI KANDIRDI

“Kocamın dayısının eşi sürekli bize gelip giderdi. Yaşadıklarımızı biliyordu. Bana ‘Sen köle misin, bu adamı neden kabul ediyorsun? Gel örgüte katıl, özgürleş, seni Kuzey Irak’a gönderelim’ diyordu. Bu sözleri nedeniyle ben de örgüte katılma fikri oluştu. O dönem HDP’ye gidip gelirdi, mahalle komisyonlarında görev yapardı. Onun bu konuşmaları ve eşimden gördüğüm şiddet nedeniyle örgüte katılmaya karar verdim.”

ÖNCE İSTANBUL’A GÖNDERDİLER

Yengesinin “Benim kızımın da eşiyle arası iyi değil, sonra onu da senin yanına göndermeyi düşünüyorum” dediğini öne süren Z.K., bu sözler üzerine örgüte katılmaya ikna olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Çocuklarım var onların durumu ne olacak diye sordum. Bana, ‘gittikten sonra çocuklarını da yanına göndereceğim’ diye söz verdi. Daha sonra bana bilet alarak İstanbul’a gönderdi. Muş’ta yanıma 24-25 yaşlarında bir erkek geldi. O da benim gibi katılacaktı.”

BİR DAHA GERİ GELME

“İstanbul’a vardığımızda, bizi alan ‘Reber’ isimli biriyle HDP ya da BDP il binasına gittik. Orada çalışanlarla tanıştık. Eşimle olan sorunlarımdan dolayı örgüte katılmaya karar verdiğimi anlattım. Terör örgütüne katılırken HDP binasında 10 gün kaldım. Gece, Türkan isimli bir kadının evinde kalıyordum. Annesiyle yaşıyordu. Kız kardeşi örgüte yeni katılmıştı, annesi bundan duyduğu üzüntüyü dile getiriyordu. İstanbul’daki parti binasında çaycılık yapan kadın yanıma gelerek ‘Kararın kesinse seni göndereceğiz. Bir daha geri gelme, bizi tanımıyorsun, seni görmedik, sen de bizi görmedin’ dedi.”

(Yeniaşafak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ