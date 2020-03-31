31 Mart 2020 Salı 09:19:38 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:55:25
İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Çavuşoğlu'na teşekkür telefonu
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. Görüşmede İtalyan Bakan, Türkiye’nin desteği ve işbirliği için Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme, Di Maio'nun talebi üzerine gerçekleşti.
Telefon görüşmesinde, Di Maio, Bakan Çavuşoğlu'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin desteği ve iş birliği için teşekkür etti.
(AA)