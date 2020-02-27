27 Şubat 2020 Perşembe 14:55:18 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 14:56:44
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e çıktı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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