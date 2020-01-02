İçişleri Bakanlığı: İsviçre uyruklu 3 YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir
İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün İsviçre uyruklu 3 YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir.
İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, İsviçre uyruklu 3 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
AA
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