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27 Ekim 2019 Pazar 15:17:26 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 15:20:09

İsveç'te Türk aileler ayağa kalktı: Çocuklarının beynini Türk düşmanlığıyla yıkıyorlar

İsveç’te ilkokullarda çocuklara zorunlu olarak izletilen Lilla Aktuellt’ adlı televizyon programında, Türkiye aleyhinde skandal ifadeler kullanıldı. Televizyon programında Türkiye’nin Hristiyan ve Kürtleri katleden devlet olarak gösterilmesine Türk aileleri tepki gösterdi.

İsveç’teki eğitim skandalına tepki gösteren aileler, ülkede devlet eliyle ilkokul çocuklarının beyinlerinin Türk düşmanlığı ile yıkandığını ifade etti. Türk ailelerin benzer şikayetleri Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği’ni harekete geçirdi. Büyükelçilik, yaşananlarla ilgili yayıncı kuruluştan özür beklendiği talebini iletti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Zeliha Cömert Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilkokula giden çocuğunun, kendisine ‘Türkiye’nin neden Kürtleri ve Hristiyanları katlettiğini’ sorduğunda şoke olduğunu belirtti. Oğluna bunu nerden çıkardığını sorduğunda, ‘Okulda Lilla Aktuellt izledik orda öğrendim’ cevabını aldığını söyledi.  Zeliha Cömert Taşkın, paylaşımının devamında okul yönetimine tepki göstererek, çocuklar arasında Türk-Kürt ayrımcılığı yapıldığını, oysa Türkiye’nin sadece bir terör örgütü ile mücadele ettiğini, hiç kimseye saldırmadığını, okul yönetimine aktardığını paylaştı.

TAŞKIN: TERÖR ÖRGÜTÜNDE İSVEÇ’LİLER BİLE VAR

Demirören Haber Ajansı’na konuşan Zeliha Cömert Taşkın, okul yönetimine ilişkin şunları söyledi:

“Olayın açığa çıkmasıyla okul yönetimine, biz Kürtlerle akrabayız, kaldı ki ben bir Kürt torunuyum. Kürt kuzenlerim var. Benim çocuğumun en yakın arkadaşı Kürt kökenli. Kürt-Türk ayrımını yaparak çocuklar arasındaki arkadaşlığa engel olamayacaksınız. Ayrıca Türkiye’nin başına bela olan teröristler sadece Kürtlerden oluşmuyor, değişik ülkelerden de teröristler var. Türkiye onları temizliyor. Kaldı ki İsveç’ten de DEAŞ’a katılan çok terörist var. Bunları hem okul müdürümüze, hem de bu tip itirazlarımızı farklı kurumlara mail yoluyla da ilettim” dedi.

‘KIZIM OKULDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYORDU’

Öte yandan, İsveç’te yaşayan vatandaşlarımızdan Derya Mert, toplantı için okula gittiğinde kızını hüngür hüngür ağlar halde bulduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Mert, sebebini kızına sorduğunda ‘Lilla Aktuellt’ programını izledikten sonra arkadaşlarının kendisini dışladığını ifade ettiğini kaydetti.  Yine ismini saklı tutmak isteyen bir Türk anne, sosyal medya hesabından söz konusu programın okulda gösteriminden sonra çocuğunun diğer öğrencilerin aşağılamasına maruz kaldığını paylaştı.

İSVEÇ STOKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN DUYURUSU

Aynı konunun pek çok aile tarafından sosyal medyada paylaşılmasıyla, Stockholm Büyükelçiliği, konuyu yetkili makamlara taşıdığını belirtti. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsveç devlet televizyonunda yayınlanan ‘Lilla Aktüelt’ adlı programın 11 Ekim 2019 tarihli bölümünde, ülkemize yönelik olarak yer alan gerçek dışı ve yanlı ifadelere ilişkin protesto mektubumuz, bugün anılan televizyonun yetkililerine iletilmiş ve ülkemizden özür dilenmesi talep edilmiştir.  Konu yakından takip edilecek olup gelişmelerden vatandaşlarımıza bilgi sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

İsveç devlet televizyonunun çocuklara yönelik haber programı olan Lilla Aktuellt, 1993 yılından bu yana yayınlanıyor. Haber programının 11 Ekim’de yayınlanan bölümünde, Türkiye’nin Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı’na yönelik skandal ifadeler kullanıldı. Bazı okullar, bu programı çocuklara izlettiklerini reddetseler de birçok aile, okuldan gelen çocuklarından benzer cümleler duyduğunu sosyal medya üzerinden paylaşarak duyurdu.

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