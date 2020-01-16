16 Ocak 2020 Perşembe 10:27:51 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 10:29:15
İsveçli yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, İsveç uyruklu teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu
İçişleri Bakanlığı, İsveç uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda İsveçli bir YTS'nin bugün ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
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