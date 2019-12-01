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01 Aralık 2019 Pazar 09:20:10 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 09:22:51

İsveçli bakandan teröristlere skandal destek açıklaması: Sırtınızı artık bana dayayın!

İsveç Dışişleri Bakanı önce teröristleri makamında ağırladı sonra da toplantılarına giderek örgüte yardım topladı. Linde konuşmasında terör örgütüne "Artık sizin dağınızım bana güvenin" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi. Önce terörist başını makamında ağırlayan Linde, daha sonra da terör örgütünün gecesine gitti. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayla ilgili Twitter’dan paylaşım yapan Linde, terör örgütü için para topladıklarını yazdı. Gecedeki konuşması da ortaya çıkan bakan; “Kürtlerin dağlardan başka dostu yoktur” deyimi doğru değil, “Ben sizin dağınızım” diyerek Türkiye’nin operasyonu durdurmak için ellerinden geleni yapacaklarını, konuyu Avrupa Birliği’ne taşıdıklarını ve AB ile birlikte Türkiye’nin operasyonlarını durdurulması için çaba gösterdiklerini söyledi.

İSVEÇ’İN DOSYASI KABARIK 

Terör örgütü, İsveç’te haraç toplayarak, propaganda çalışmalarını yönetiyor. PKK’nın İsveç’te “legal” görünümlü toplamış olduğu para 2016-2017 döneminde 1 milyon 250 bin avroyu buluyor. İsveç’te PKK ile doğrudan bağlantılı olan 27 kuruluş ve 4 yayın organı bulunuyor. Terör örgütünün propagandaları sonucunda son yıllarda 50 kişinin terör örgüte katıldığı ve PKK’nın bu kadar rahat hareket etmesi İsveçli siyasilerin tutumuna bağlanıyor. 

(Akşam)

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