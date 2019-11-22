22 Kasım 2019 Cuma 17:44:58 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 17:49:20
İstinaf Mahkemesi Savcı Mehmet Selim Kiraz davasında verilen kararı uygun buldu
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen cezalar hukuka uygun bulundu.
İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemenin 5 sanığa verdiği hapis cezalarını onadı.
AA
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