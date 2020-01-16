16 Ocak 2020 Perşembe 10:30:08 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 10:58:53
İstihbarat çözdü! PKK'lının evinden bunlar çıktı
İstihbarat sayesinde Ağrı'nın Patnos ilçesinde PKK/KCK'nın propagandasını yapan silah taciri yakalandı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarat çalışmaları sonucunda Patnos ilçesinde terör örgütü propagandası ile silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 2 adet şarjör, 73 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve aksesuar ele geçirildi.
DHA
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