04 Şubat 2020 Salı 10:02:41 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 12:03:41
İşte Türkiye'nin yeni nüfusu
Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 154 bin oldu
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