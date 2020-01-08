08 Ocak 2020 Çarşamba 14:35:56 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:41:31
İşte Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi
TOGG, yerli otomobilin tasarım hikayesine ilişkin sosyal medya hesabından yeni video yayınladı
TOGG Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
"Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz...
Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada."
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