İşte Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi

TOGG Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz...

Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada."