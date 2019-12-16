İşte PKK/PYD'nin geldiği son durum: Can çekişiyorlar

Terör örgütü PKK/YPG, TSK'nın düzenlediği hem sınır içi hem de sınır dışı operasyonlarıyla ağır yara aldı.

Maddi olarak büyük yara alan PKK/YPG'nin örgüt elamanlarının da büyük bir kısmı SİHA ve İHA'larla öldürüldü. İnsan gücünü artırmak isteyen sözde örgüt yöneticileri dağlardan kaçıp TSK'ya teslim olan örgüt elemanlarının yerini doldurmak istiyor.

BU YPG'LİLERİ EĞİTEMEZLER

Terör örgütü PKK/YPG, yeni dahil ettiği kişilere eğitim veriyor ancak işler hiç de istedikleri gibi değil. Eğitim sırasında çekilen bir video terör örgütünün acınacak halini gözler önüne seriyor.

Eğitim sırasında çekilen bir video terör örgütünün acınacak halini gözler önüne seriyor.

İŞTE O VİDEO;