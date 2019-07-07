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07 Temmuz 2019 Pazar 13:52:32 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:59:58

İşte MİT ve TSK’nın Kandil’de düzenlediği ortak operasyonun perde arkası

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Halmat Diyar kod adlı Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK’nın Kandil’de düzenlediği ortak operasyonla öldürüldü. 24 TV Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç, operasyonla ilgili önemli detayları anlattı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kandil Dağı’nda ortak bir operasyon yürüttü. Söz konusu operasyon kapsamında terör örgütü PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Halmat Diyar kod adlı Diyar Garip Muhammed öldürüldü.

MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla ilgili önemli detaylar paylaşan 24 TV Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç, “Uzunca bir süredir bu bölgedeki PKK/KCK unsurları takip ediliyordu.” diye konuştu.

Necdet Tunaç, şunları kaydetti:

“Bu teröristin (Halmat Diyar kod adlı Diyar Garip Muhammed) en önemli özelliği, terör örgütünün sözde yürütme konseyinin Irak ve Suriye bağlantılarını sağlayan, sevkiyatları yöneten isim olması. Bu operasyonla birlikte örgüte şu mesaj verilmiştir; Artık Kandil’de de rahat değilsiniz. Operasyonda etkili sonuç alınması, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyelerinin artık burunlarını mağaradan çıkaramayacaklarını da gösteriyor.”

MİT’in Lazkiye’de gerçekleştirdiği operasyonla, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olan terörist Yusuf Nazik'i Türkiye’ye getirme başarısını ve yine terör örgütü elebaşlarından Rıza Altun’un konvoyunun vurulduğu operasyonu hatırlatan Tunaç şöyle konuştu:

TAMAMEN MİLLİ VE YERLİ İMKANLAR

İki önemli somut örnek var. İki ortak özelliği var. Yusuf Nazik, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı bir isimdi. Yusuf Nazik’in canlı olarak Türkiye’ye getirilmesi başlı başına büyük operasyondu. Rıza Altun’a gerçekleştirilen operasyonla bu son operasyonun ortak özelliği tamamen milli ve yerli imkânların kullanmasıdır.

MİT’in aldığı istihbaratın değerlendirilmesi, Bayraktar İHA’larıyla bu ismin gökyüzünden takip edilmesi, lazerle işaretlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin işaretlenmiş hedefleri vurması. Yerde başlayan istihbarat, gökyüzünde devam ediyor ve onların işaretlediği unsurlar savaş uçaklarıyla etkisiz hale getiriliyor.

Silahlı kuvvetler ile Milli İstihbarat Teşkilatının birlikte çalışmasının faydaları görülüyor. Terörist elebaşlarından Rıza Altun ağır yaralandı, Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

KANDİL’DE PANİK HAVASI

Operasyon Kandil’in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi. Artık ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler. Artık Kandil’in içinde bile bu operasyonlar yapılıyor. PKK terör örgütünün sosyal medyadaki hesaplarında bir ölüm sessizliği var.

TERÖRİST DİYAR GARİP MUHAMED KİMDİR?

Halmat Diyar kod adıyla Diyar Garip Muhammed, terör örgütü PKK içinde karar merci içinde olan 7 isminden biriydi. Rıza Altun nasıl dış işlerinden sorumlu bir isimse, bu bahsettiğimiz isim de PKK’nın Irak sorumlusu olarak adlandırdığı bir isim. Bölgedeki birçok kritik noktaya sevkiyatların sağlanması kararını veren etkin bir merciydi. Sincar’a, Mahmur’a terör örgütü unsurlarına sevkiyatları sağlayan bir isimdi. Bu bir çözülmenin de işareti.

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