İşte Marmaray'da tekme ve yumruklarla bindiği asansöre zarar vermeye çalışan maganda
İstanbul Marmaray'da asansörü kullanan bisikletli bir yolcunun tekmeyle asansöre zarar vermeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı Marmaray'daki asansöre zarar veren bu şahıs sosyal medyada büyük tepki topladı.
Avrupa ve Asya yakaları arasında deniz altından kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan Marmaray, hizmete başladığı 2013 yılından itibaren milyonlarca yolcu tarafından kullanıldı.
Şu an itibarıyla İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan Marmaray'ın yapımına karşı çıkanlar da oldu.
ASANSÖRE ZARAR VERDİ
Onlardan biri de yaptığıyla güvenlik kameralarına yansıdı. Hem Marmaray'ı kullanıp hem de asansörüne tekme ve yumruk atan şahıs, sosyal medyada büyük tepki topladı.
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- İşte Marmaray'da tekme ve yumruklarla bindiği asansöre zarar vermeye çalışan maganda
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