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07 Şubat 2020 Cuma 23:51:14 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 00:03:37

İşte İmamoğlu'nun yüzde 35'lik zam gerekçesi! 'Vatandaşımızı düşündük'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam hakkında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, ''İstanbul'daki zam, vatandaşımız düşünülerek, hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır" dedi. Zam kararına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tepki gösterdi.

stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da gerçekleştirilen 11 büyükşehir belediyesinin başkanlarının buluştuğu etkinliğe katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada İstanbul'da toplu taşımaya gelen yüzde 35 zamla ilgili ilk kez konuştu.

"HİZMETİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN YAPILAN ZAMDIR"

İmamoğlu, hiçbir belediyenin zam yapmak istemediğini ifade ederek, "Yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman yaklaşık iki yılı aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul'daki bu zam, şuan ki Türkiye şartlarında vatandaşımız düşünülerek hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır. Elbette hiçbir belediye zam yapmak istemez ama bugünkü Türkiye koşullarında bu mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, seçimden önce ulaşımda indirim sözü vermişti

GÖKSU: İSTANBULLULARI ALDATTI

İBB'nin bu zam kararı ardından sosyal medyadan açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin böyle bir yetkisi olmaıdğını belirterek zam kararının belediyenin başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) tarafından alındığını kaydetti. "Bu zam, seçimden önce 'ulaşım giderlerini ucuzlatacağım' diyen Ekrem İmamoğlu'nun kararı ile yapıldı.

Meclis'in böyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullanan Göksü, İmamoğlu'nun seçimden önce hayatı ucuzlatacağı vaadini hatırlatarak şu soruyu sordu: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbulluları aldattı mı?"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam kararı alındı. UKOME'nin kararını onaylayan İBB, zamlı tarifenin 10 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağını açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, "UKOME, yaklaşık 3 yıldır değişmeyen toplu ulaşım ücretlerinde maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi yapma kararı aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam mavi kart 275 lira, öğrenci mavi kartı ise 50 lira olarak belirlendi" denildi.

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