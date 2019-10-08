İşte Geliyor Özel Harekat sözleri! Özel Harekat sözleri haberimizde sizlerle

İşte Geliyor Özel Harekat sözleri arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Türk ordusunun Fırat'ın doğusuna harekat hazırlığında olması ile İşte Geliyor Özel Harekat şarkısının sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, Türk ordusu ile ilgili yapacağı paylaşımlarda İşte Geliyor Özel Harekat sözlerini ve şarkısını kullanmak istiyor. Sözü ve müziği Alperen Kekilli'ye ait olan İşte Geliyor Özel Harekat sözleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Geliyor Özel Harekat sözleri sizlerle..

İŞTE GELİYOR ÖZEL HAREKAT SÖZLERİ

İşte geliyor Özel Harekat!

Hilal bıyıklı bozkurtlar, bizim çocuklar.

Hainlere korku salan

Cephelerde kelle alan

Vatan için şehit olan

Özel Harekat!

Günaydoğu’da oyunlar bozar

Şehir şehir, sokak sokak destanlar yazar

Kahpe pusuları aşıp

Aslanlar gibi savaşıp

Dillerinde tekbirlerle

Özel Harekat!

ÖZEL HAREKAT SÖZLERİ

Kurtlar puslu havayı sever

Al bayrağın dalgalandığı her yerde Biz VARIZ

Türk öksüz kalır ama YURTsuz kalmaz.!

Dağlara bozkurt lazım !

Biz bize yeteriz …!

Ey uğruna yüzyıllardır savaştığımız sancak. Türk’ün yüce dileği seni yaşatmak ancak!

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Üzülme! Davanın sahibi HAK’tır.. HAK olan davada zafer muhakkaktır..

HAREKAT NEDİR?

Bir asker birliğine çarpışma, çevirme, kovalama gibi belli bir amaçla yaptırılan eylemler oluyor.