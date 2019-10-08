İşte Geliyor Özel Harekat sözleri! Özel Harekat sözleri haberimizde sizlerle
İşte Geliyor Özel Harekat sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Türk ordusunun Fırat'ın doğusuna harekat hazırlığında olması ile İşte Geliyor Özel Harekat şarkısının sözleri merak konusu oldu. Vatandaşlar, Türk ordusu ile ilgili yapacağı paylaşımlarda İşte Geliyor Özel Harekat şarkı sözleri ile Özel Harekat ile ilgili özlü sözleri kullanmak istiyor. Sözü ve müziği Alperen Kekilli'ye ait olan İşte Geliyor Özel Harekat sözleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Geliyor Özel Harekat sözleri sizlerle..
İşte Geliyor Özel Harekat sözleri arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Türk ordusunun Fırat'ın doğusuna harekat hazırlığında olması ile İşte Geliyor Özel Harekat şarkısının sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, Türk ordusu ile ilgili yapacağı paylaşımlarda İşte Geliyor Özel Harekat sözlerini ve şarkısını kullanmak istiyor. Sözü ve müziği Alperen Kekilli'ye ait olan İşte Geliyor Özel Harekat sözleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Geliyor Özel Harekat sözleri sizlerle..
İŞTE GELİYOR ÖZEL HAREKAT DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
İŞTE GELİYOR ÖZEL HAREKAT SÖZLERİ
İşte geliyor Özel Harekat!
Hilal bıyıklı bozkurtlar, bizim çocuklar.
Hainlere korku salan
Cephelerde kelle alan
Vatan için şehit olan
Özel Harekat!
Günaydoğu’da oyunlar bozar
Şehir şehir, sokak sokak destanlar yazar
Kahpe pusuları aşıp
Aslanlar gibi savaşıp
Dillerinde tekbirlerle
Özel Harekat!
ÖZEL HAREKAT SÖZLERİ
Kurtlar puslu havayı sever
Al bayrağın dalgalandığı her yerde Biz VARIZ
Türk öksüz kalır ama YURTsuz kalmaz.!
Dağlara bozkurt lazım !
Biz bize yeteriz …!
Ey uğruna yüzyıllardır savaştığımız sancak. Türk’ün yüce dileği seni yaşatmak ancak!
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
Üzülme! Davanın sahibi HAK’tır.. HAK olan davada zafer muhakkaktır..
HAREKAT NEDİR?
Bir asker birliğine çarpışma, çevirme, kovalama gibi belli bir amaçla yaptırılan eylemler oluyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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