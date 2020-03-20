İşte corona virüs hastalarının kaldığı oda!

Son dakika haberine göre, corona virüs mücadelesinde ön cephede ‘referans hastane’ olarak adlandırılan hastaneler var. Türkiye’nin dört bir tarafında özel olarak donatılan bu hastanelerin en önemli bölümü ise izolasyon odaları. Bu odalarda corona virüs test sonucu pozitif çıkan hastalar kalıyor.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, fotoğraflardaki odaların en temel özelliği ‘negatif basınçlı’ olması. ’Negatif basınçlı’ izolasyon odalarına kurulan sistemle, odanın havasının hastane içinde resirküle (tekrar dolaşması) olması engellenerek, hava hastane dışına veriliyor. Odalara sadece görevli tıbbi personel girebiliyor.



