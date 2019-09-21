İşte Başkan Erdoğan'ın çantasındaki dosyalar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere bugün ABD'ye gidiyor. Erdoğan'ın ABD'ye ziyareti güvenli bölge konusunda belirleyici olacak. Erdoğan’ın Türkiye’nin ‘güvenli bölge’ konusundaki kararlılığını bir kez daha anlatacak, atılması gereken adımları hatırlatacak.

MÜLTECİLER KONUSU İÇİN BATI'YA ÇAĞRI

BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslenecek olan Erdoğan, Türkiye’nin mülteciler için yaptıklarını anlatacak. Güvenli bölgenin Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için önemli bir liman olduğu mesajını verecek ve destek isteyecek. Türkiye’nin istediği 30 kilometrelik derinliğe inecek güvenli bölgenin kurulması halinde ilk etapta 1 milyon Suriyelinin, derinliğin bir sonraki aşamada Rakka’ya kadar uzaması halinde 3 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebileceği değerlendiriliyor. Erdoğan’ın İdlib dosyasında ise Batı dünyasına bölgede sivil halkın yaşadıkları zorlukları hatırlatıp ellerini taşın altına koyması çağrısı yapacak. Erdoğan’ın Türkiye’nin yeni yeni göç dalgasını karşılayamayacağını bir kez daha dile getirecek ve Avrupa ülkelerine gerek İdlib'de sükunetin devamı gerekse mülteciler şehri planlamasına destek beklentisine ilişkin mesaj verecek.

EN KRİTİK GÖRÜŞME TRUMP'LA

Erdoğan’ın Suriye ajandasının yanında gündeminde İsrail’in Golan Tepeleri’ni ilhakı, Arap gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, Doğu Akdeniz’deki enerji krizinde Türkiye’nin tutumu ve ekonomik gelişmelerin de yer alması beklenen başlıklar arasında. Bu çerçevede Erdoğan, BM’nin yapısına ilişkin görüşünü tekrarlayacak.

Erdoğan, zirve kapsamında en kritik görüşmeyi de ABD Başkanı Donald Trump’la yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik önem taşıyan Trump görüşmesinde Fırat’ın doğusuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Görüşmesde ayrıca F-35 gerilimi de ele alınacak. İki liderin buluşmasında Suriye’deki gelişmeler, PYD/YPG gibi terör örgütleriyle ortak mücadele, FETÖ elebaşının Türkiye’ye iadesi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması gibi başlıklar değerlendirilecek.

3’LÜ GÖRÜŞME OLACAK

Erdoğan, BM Genel Kurul öncesi BM İklim Eylemi Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan, zirvenin ilk gününde, “Yoksulluğun Giderilmesi, Kaliteli Eğitim, İklim Eylemi ve Kapsayıcılık için Çok Taraflı Gayretlerin Canlandırılması” temasına ilişkin konuşma gerçekleştirecek. Erdoğan’ın program kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi marjında tertiplenecek “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Eğilimler” başlıklı Liderler Diyalogu toplantısında da bir hitapta bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Pakistan Başbakanı İmran Khan’la birlikte “Nefret Söylemiyle Mücadele” konulu yüksek düzeyli bir yan etkinliğe ev sahipliği yapmaları öngörülüyor. Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Toplantısı da Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde icra edilecek.

GÜNDEMİ ÇOK YOĞUN

Erdoğan'ın New York'ta görüşme trafiği yoğun olacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de bir araya gelmesi bekleniyor. ABD’deki iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi de öngörülen Erdoğan, 22 Eylül’de New York’ta yaşayan Türklerin yer alacağı halk buluşmasına da katılacak.

ARA GÜLER DE NEW YORK'TA

Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, Londra, Paris ve Kyoto’nun ardından dördüncü durağı New York’ta sanatseverlerle buluşacak. Ana eksenini, Ara Güler’in 1950’lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Dustin Hoffman’dan Federico Fellini’ye, Pablo Picasso’dan Salvador Dali’ye, Brgitte Bardot’dan Sophia Loren’e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor. Ayrıca, 2008 yılında yayınladığı Istanbul in Blue albümünün kapağında Ara Güler’in bir İstanbul karesinin yer aldığı, ünlü piyanist ve bestecimiz Fahir Atakoğlu serginin açılış töreninde bir resital verecek.

(Yeni Şafak)