İşte Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin durumunu özetleyen fotoğraf
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte dünyanın birçok ülkesi Türkiye'nin karşısında yer aldı. Durumu özetleyen fotoğraf, sosyal medyada paylaşılıyor.
Amerika ve Avrupa tarafından yıllardır finanse edilen terör örgütü YPG'ye karşı, büyük bir operasyon başladı.
YPG'Yİ VURDUKÇA SES AVRUPA'DAN GELİYOR
Bölgede kurulmak istenen terör devletine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı, dünyanın gündemine oturdu.
Üst üste yapılan açıklamalarla Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini geri çekmesini isteyen ülkeler, adeta çılgına döndü.
Türkiye ise sınır güvenliğini sağlayıp, bölgedeki dengeleri yeniden değiştirme konusunda kararlı.
Mehmetçik, YPG'li teröristleri tek tek etkisiz hale getirerek ilerlemeye devam ediyor.
TÜRK'ÜN TÜRK'TEN BAŞKA DOSTU YOKTUR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlarla operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, siyasi konuda Türkiye'nin durumunu özetleyen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıma girdi.
Fotoğrafta, Türk bayrağının karşısında terörü finanse eden ülkelerin bayrakları yer alıyor.
(Ensonhaber)
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