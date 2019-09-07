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07 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 00:17:19

İstanbullular cevap bekliyor

GÜNEŞ dün, Yenikapı’da araç şovu yapan İBB Başkanı’nın, 18 milyon TL ödeyerek yaklaşık  bin araçlık filo kiralandığını ortaya çıkarmıştı. İmamoğlu, 'iptal' yalanıyla kamuoyunu yanıltma çabasına girişti. 

Belediye araçlarını Yenikapı’da sergileyerek, ‘araba ısrafı’ şovu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Temmuz’da tek firmanın katıldığı ihaleyle 18 milyon 523 bin liraya yaklaşık bin adet binek araç kilanmasına gelen tepkiler karşısında sessizliğe gömüldü. 18 milyonluk ihaleye onay veren İmamoğlu, GÜNEŞ’in “Madem araba israfı, peki bu ihale neden yapıldı” cevap veremeyince devreye giren CHP trolleri, iptal edilen 175 araçlık başka bir ihaleyi gündeme getirerek, dev filo ihalesinin de iptal edildiği yalanını yaymaya çalıştı.  Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun da, “4 Ağustos 2019 tarihli araç ihalesi, İBB yönetimimiz tarafından tespit edildiği an iptal edilmiş olup, herhangi bir alım yapılmamıştır. Doğal olarak iddiaya konu tüm beyanlar geçersizdir” diyerek vatandaşları yanıltmaya çalıştı.  İmamoğlu’nun, 175 adet aracın kiralanması için 4 Ağustos’ta ihaleye çıkma talimatı verdiği, araçlarda istenen özelliklerin şartnamede, “Sunroof, deri koltuk, kol dayama, metalik siyah renk..” olarak belirtildiği ifade edilmişti.

Bodrum’da temmuzun üçüncü haftası ailesiyle tatil yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, habercilerin çektiği görüntüleri, gazeteleri arayarak kullanılmaması yönünde talimat verip sansür uygulatmıştı. Sansürlenen fotoğraflar dün ortaya çıktı. 

Başkanvekili Aksu, sergilenen lüks aracın kendisine tahsis edildiğini söyledi. 

AKSU İTİRAF ETTİ 

Ekrem İmamoğlu’nun, Yenikapı’ya çektirdiği yüzlerce hizmet aracının arasına bir de lüks otomobil sıkıştırdığı görüntülenmişti. O aracın İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu’nun makam arabası olduğu ortaya çıktı. Aksu, “Evet, bana tahsis edildi” sözleriyle skandalı doğruladı. Habercilerin, 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracıyla ilgili sorularını yanıtlamaktan kaçınan Aksu, “Gündemimiz şu an farklı” diyerek cevap verdmekten kaçındı. 

BELEDİYE İŞİ ŞOV İŞİ DEĞİLDİR 

İçişleri Bakanı Süleman Soylu, İmamoğlu tarafından verilen talimatla Yenikapı’da sergilenen araçlarla ilgili olarak “Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu ilgili bakanlığa söylenir. Söylenmedi. Bunlar kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmektedir” dedi. Soylu, “İmamoğlu başka işlerle uğraşırsa pejmürde ederiz dediniz. İstanbul’a kayyum mu atanacak?” sorusuna ise “Onu pazar sabahı açıklayacağım” yanıtını verdi. 

‘İSPAT ETMEZSEN MÜFTERİSİN, YALANCISIN’

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde fazla olduğu söylenen bin 717 makam aracını görmek istediklerini belirterek, “Gösteremezseniz, ispat edemezsiniz, müfterisiniz, yalancısınız. Öyle kamyonetleri, zabıta araçlarını, hizmet araçlarını değil makam araçlarını görmek istiyoruz. O araçları, ‘Şovumu yaptım, tekrar götürüp, belediyenin hizmetlerinde kullanayım’ demek yok” dedi. 

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