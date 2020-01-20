İstanbul'dan cemevine çirkin saldırı! Valilik soruşturma başlattı
İstanbul Sultanbeyli Pir Sultan Abdal Cemevi’ne camları kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişiler, kafeteryanın camına 'ölüm', yere ise bir çarpı işareti ve 'bitmedi' yazarak kayıplara karıştı. İstanbul Valiliği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yönetim odasını dağıtarak evrakları karıştıran kişiler daha sonra kafeteryada bulunan bağış kumbarasını kırarak içindeki parayı aldı. Kafeteryanın camına 'ölüm', yere ise bir çarpı işareti ve 'bitmedi' yazan şüpheliler, daha sonra girdikleri yerden çıkarak kayıplara karıştı.
BU SALDIRILARI UNUTMAYACAĞIZ
Sabah cemevine gelen yöneticiler, polise haber verdi. Hürriyet'in haberine göre; Cemevi yöneticilerince yapılan açıklamada, "Biz biliyoruz ki, ülkemizde ne inançlar, ne de halklar arasında bir sorun ya da gerginlik yoktur. Bu alçak saldırıyı yapanlara bir kere daha sesleniyoruz; İbadethanemize her ne amaçla olursa olsun yapılan bu saldırıları unutmayacağız" denildi.
ŞİDDETLE KINIYORUZ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır. Pir Sultan Abdal Cemevi'ne düzenlenen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz" dedi.
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