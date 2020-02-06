06 Şubat 2020 Perşembe 13:58:56 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 14:36:16
İstanbul'daki uçak kazası: İki pilot hakkında soruşturma başlatıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermekten soruşturma başlattı.
Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 3 yolcunun hayatını kaybettiği, 179 kişinin yaralandığı uçak kazasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 2 pilotun kan örneklerinin alınacağı ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulacağı öğrenildi.
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