İstanbul'daki uçak kazası: İki pilot hakkında soruşturma başlatıldı

Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 3 yolcunun hayatını kaybettiği, 179 kişinin yaralandığı uçak kazasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 2 pilotun kan örneklerinin alınacağı ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulacağı öğrenildi.

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