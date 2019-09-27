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İstanbul'daki 5.8’lik deprem korkuttu: Artçılar sürüyor İstanbul'daki 5.8’lik deprem korkuttu: Artçılar sürüyor

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27 Eylül 2019 Cuma 08:06:07 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 08:07:03

İstanbul'daki 5.8’lik deprem korkuttu: Artçılar sürüyor

İstanbul’da dün saat 13.59’da deprem meydana geldi. 3 gündür devam eden sarsıntı dalga dalga büyüdü. AFAD’ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde yaşandı. Yürekleri ağıza getiren depremin ardından 1 saat içerisinde aralarında 4.5’in de bulunduğu 40’tan fazla artçı yaşandı. Saat 23.20’de AFAD verilerine göre 3.9, Kandilli’ye göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sabah 05.55’te ise 3.2’lik bir deprem ölçüldü.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Can kaybının olmadığı depremde hafif şekilde yaralanan 8 kişi taburcu edildi. İstanbul’da artçı sarsıntılar sabaha kadar devam etti. Depremin olduğu anlayan vatandaşlar kendilerini binalardan dışarı attı, ardından telefonlara sarılarak hemen yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Fakat, GSM operatörleri depremde sınıfta kaldı; hatlar kesildi, iletişim imkansız hale geldi. Okullar, hastaneler ve AVM’ler hızla tahliye edildi.
 
BİNA TAHLİYE EDİLDİ 
 
Şiddetli depremde Avcılar Merkez Camii’nin minaresi yıkıldı. Beyoğlu’nda ise bir binada çatlaklar oluştu, bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi. 6 dükkan ve 4 dairenin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8’lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, ‘’Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir’’ denildi.  İstanbul ile birlikte Yalova, Bursa ve Kocaeli’de de dün okullar bir gün süreyle tatil edildi. Deprem üssü olan Silivri’de Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde bekletildi.
 
PİSTE İNİŞ YAPMAYIN 
 
İstanbul Havalimanı’nda da kısa süreli hareketlilik yaşandı, yolcular ile çalışanlar, terminalin belirli yerlerinde toplandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise iniş için alçalan yolcu uçaklarının pilotlarına, Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlilerince deprem nedeniyle pisti pas geçmeleri uyarısında bulunuldu. 
 
Megakentte korku dolu anlar yaşandı
 
Meydana gelen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar şoku uzun süre üzerlerinden atamadı. Özellikle çocuklar, uzun süre gözyaşları döktü.
 
AFAD ve Kızılay’dan uyarı: Hasarlı binalara girmeyin
 
AFAD, Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem sonrası AFAD hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu. AFAD vatandaşları bilgilendirici bir video yayınladı. O bilgiler arasında, “Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin, Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün. Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin. Deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın” uyarıları yer aldı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise “Bu deprem Marmara’da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri) sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor” dedi. 
 
‘SARSINTI BİZİM İÇİN İYİ BİR TEST OLDU’
 
Kandilli Rasathanesi Dr. Doğan Kalafat, “Orta büyüklükte bir depremde bu coğrafyada özellikle kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul için önemli bir test oldu. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var.  Dolayısıyla bu gelecek büyük deprem için de çok iyi bir test oldu” dedi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Silivri çukurunda daha büyük bir deprem olmaz. Kumburgaz’a doğru giderse o 6.5’lara doğru gidebilen bir deprem yapabilir. 1912’de kırılmış olduğu için, başlangıçta bunlardan korkuyordum. Burada bu fayın kırılmış olduğu için Tekirdağ kesiminde sorun yok. En riskli fay Kumburgaz çukurunda, şu an o riski görmüyoruz. Bu depremin Artçıları 5’ler civarında olur. Ama tekrar söylüyorum Kumburgaz çukurundaki fay kırılırsa o 6.50 şiddetinde deprem yapabilir” şeklinde konuştu. Fatih Bulut ise,  “20 yıldır bu bölgede buna benzer bir aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan temkinli olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. 
 
Spekülasyonlara aldırış etmeyin
 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de dönüşü depremle ilgili brifing aldı.  Erdoğan,  “Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir twit atmış, bu twitte ‘köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu...’ Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Olaylar takip ediliyor.” 
 
İstanbul’da okullar açık
 
Cumhurbaşkanı  Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun katılımıyla İstanbul Valiliği’nde yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. 172 civarında yapıyla ilgili ihbar alındığını, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyleyen Oktay, “Bahçelievler’de 2 binanın tahliyesi söz konusu oldu. 28 kişiye müdahale edildi. 2 yaralımız kırıklar sebebiyle hastanede” dedi. Oktay, okulların tatil edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

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