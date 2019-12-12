İstanbul'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi
İstanbul Esenyurt'ta Haramidere TEM Otoyolu bağlantı yolunda 7 araç birbirine girdi
Kaza, sabah saatlerinde Esenyurt Haramidere TEM Otoyolu bağlantı yolu, gişeler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hususi araç sürücüsü önündeki aracın yavaşlamasıyla birlikte ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen 6 araçta duramayarak birbirine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken yoğun trafik ve kaza yeri havadan görüntülendi.
Yaşanan olayla ilgili konuşan bir kazazede sürücü, en arkadaki 2 aracın kaçtığını ifade ederek, “2 araç birbirine vurdu onlar aralarında anlaşıp kaçtılar. En öndeki kadın durdu arka arkaya birbirimize çarptık” dedi.
(İHA)
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