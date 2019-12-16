16 Aralık 2019 Pazartesi 07:24:37 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 07:26:29
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 103 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 ilçede 115 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 103 kişi gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Beyoğlu ve Bağcılar merkezli 11 ilçede 130 şahsa yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve merminin ele geçirildiği bildirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 103 kişi emniyete götürüldü.
AA
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