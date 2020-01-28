İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı
İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm şirketinin önünün kesen taksiciler aracın evraklarını alıp, turisti de sorgulamaya kalkıştı.
İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı. Taksicilerin yol keserek evrak kontrolü yaptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
İddiaya göre, İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait araç Başakşehir'den müşterisini aldı. Müşterisini Sapanca'ya götürmek üzere yola çıkan aracın önü kısa bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi.
İŞTE O ANLAR:
Turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler araçtaki turisti ve şoförü sorgulamak istedi. Şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engellemeye çalıştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Gri Liste'de aranan kadın terörist, Uzman Çavuş Avcı’nın kullandığı araçta yakalandığı ortaya çıktı
- İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına saka kuşu kaçırmak isterken yakalanan yolcunun cezası belli oldu
- Başkan Erdoğan, Suriyeli Mahmud’a vatandaşlık verileceğini açıklamıştı: Bunu yaparken ödül almayı düşünmedim ama çok sevindim
- İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı
- Kanal İstanbul için rant ittifakı! CHP, İYİ Parti ve HDP yine bir arada