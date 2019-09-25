İstanbul'da yine deprem mi oldu? 25 Eylül Marmara depremi kaç şiddetinde?

İstanbul'da yine deprem mi oldu? Marmara depremi kaç şiddetinde? soruları gündeme bomba gibi düştü. Dün yaşanan deprem ve artçıların ardından İstanbul bir kez daha sallandı. İstanbul'da bazı kesimlede hissedilen deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Rasathane'den yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, bugün saat 16:07'de Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi'nde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü.

24 EYLÜL İSTANBUL DEPREMİ

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.00’da 5.3 derinliğinde deprem meydana geldi.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Marmara Deniz'indeki depremin şiddetini 4,6 olarak açıklandı. Deprem, İstanbul’un sahil şeridi başta olmak üzere büyük bir kısmında da hissedildi. Silivri bölgesindeki okullardaki öğrenciler bahçelere çıkarıldı.