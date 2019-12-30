30 Aralık 2019 Pazartesi 13:09:49 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 13:40:53
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 20 Türk vatandaşı ve 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltında
İstanbul'da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen DEAŞ terörü operasyonunda, 8 ilçede 31 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 20 Türk vatandaşı ve 4 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 8 ilçede 31 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştiren terörle mücadele polisleri, 20 Türk vatandaşı ve 4 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tezkere konusunda karar CHP'nindir
- Saatlerce suların akmadığı İzmir'de Kanal İstanbul'a itiraz kuyruğu
- Türkiye’nin terörizmle mücadelesinde Çoklu Öncelik Stratejisi
- Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul paylaşımı
- AK Partili isimden karanlık Türkiye'yi isteyenlere mesaj