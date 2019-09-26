İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Açıklama geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sonra İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili resmi açıklama Cumhurbaşkanı Danışmanı Fuat Oktay'dan geldi. Valilik kentte meydana gelen depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarında eğitim öğretimin yarın tatil edileceği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğunu ve söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.Okul ve kurum müdürlüklerinden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 7 bin 60 okulda tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yerlikaya, saat 20.00'de konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını belirtmişti.

OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Danışmanı Fuat Oktay, okulların tatil olmayacağını belirtti. Oktay, İstanbul'da okullarda tatil gerektirecek bir durum olmadığını ve eğitime kaldığı yerden devam edeceğini belirtt.