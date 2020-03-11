İstanbul'da vatandaşların koronavirüs önlemleri arttı

İstanbul'un insan yoğunluğunun fazla olduğu Taksim Meydanı'nda vatandaşların koronavirüsten korunmak için maske taktıkları görüldü.

Ankara'da açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk 'Koronavirüs' vakasına rastlandığını belirtmesinin ardından vatandaşlarda kendi önlemlerini aldı. Toplu taşıma kullanan vatandaşlarda maske takarak virüsten korunmak için tedbir aldı.





"Herkes kendi tedbirini almalı"

Virüs ortaya çıktığından beri önlemini aldığını belirten bir vatandaş," Virüs ortaya çıktığından beri ben önlemimi almıştım. Maske takıp, dezenfektan kullanıyorum. Vize başvuru merkezinde çalışıyorum. Nasıl bulaşacağı belli olmayan bir hastalık. Elimizden geldiğinde tedbirimizi alıyoruz. Herkes kendi tedbirini almalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Koca, koronavirüs tespit edilen kişinin karantina altına alındığını durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Ticaret Bakanı Pekcan'ın katılımıyla bugün toplanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.