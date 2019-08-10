İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece kartalları" olarak bilinen mahalle bekçileri, İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, şüphe üzerine durdurdukları Türkmenistan uyruklu Berdi S'nin (27) üzerinde yaptığı aramada, bir uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheli Berdi S'nin uyuşturucuyu temin ettiği kişilerin adresini vermesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda Ramazan K. (28) ile Gökhan Y. (34) yakalandı.

İki şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan aramada, 24 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 3 aparat, 1 hassas terazi, 3 cep telefonu, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 390 lira ve 5 dolar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Berdi S. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla Ramazan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Gökhan Y. tutuklandı.

(AA)