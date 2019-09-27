İstanbul'da tatil edilen okullar hangileri? İstanbul'da bugün tatil olan okullar
İstanbul'da tatil edilen okullar hangileri? İstanbul'da bugün tatil olan okulların isimleri olduğu merak ediliyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 9 ilçede 14 okul bugün tatil edildi. Açıklamada Sultangazi, Bahçelievler ve Silivri'nin de aralarında bulunduğu 9 ilçede 14 okulda eğitime ara verildiği bilgisi yer aldı. İstanbul'da bugün tatil olan okulların hangileri olduğu haberimiz içerisinde yer alıyor.
İstanbul'da tatil edilen okullar hangileri? İstanbul'da bugün tatil olan okulların isimleri öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da dün meydana gelen şiddetli depremin ardından İstanbul Valiliği gerekli incelemelerin yapıldığını belirterek bugün İstanbul genelinde okulların tatil edilmediğini açıklamıştı. Son dakika haberine göre Valilik Sultangazi, Bahçelievler ve Silivri'nin de aralarında bulunduğu 9 ilçede 14 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN GELEN AÇIKLAMA;
Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir.
Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.
Marmara Denizi, Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında faaliyete başlayan İstanbul Valiliği Acil Durum Yönetim Merkezi, çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmektedir.
Bu kapsamda;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekiplerimizce hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve işyerlerinde “ön tespit” incelemelerine başlanmıştır.
1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLEN OKULLAR
Sultangazi
İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece
Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri
Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
Arnavutköy
Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece
Tahsin Banguoğlu İlkokulu
Nergiz Anaokulu
Atatürk Kız MTAL
Kanarya Ortaokulu
Maltepe
Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca
Arif Nihat Asya MTAL
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