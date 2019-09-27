İstanbul'da tatil edilen okullar hangileri? İstanbul'da bugün tatil olan okullar

İstanbul'da tatil edilen okullar hangileri? İstanbul'da bugün tatil olan okulların isimleri öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da dün meydana gelen şiddetli depremin ardından İstanbul Valiliği gerekli incelemelerin yapıldığını belirterek bugün İstanbul genelinde okulların tatil edilmediğini açıklamıştı. Son dakika haberine göre Valilik Sultangazi, Bahçelievler ve Silivri'nin de aralarında bulunduğu 9 ilçede 14 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN GELEN AÇIKLAMA;

Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.

Marmara Denizi, Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında faaliyete başlayan İstanbul Valiliği Acil Durum Yönetim Merkezi, çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu kapsamda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekiplerimizce hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve işyerlerinde “ön tespit” incelemelerine başlanmıştır.

1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLEN OKULLAR

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Nergiz Anaokulu

Atatürk Kız MTAL

Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL