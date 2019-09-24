İstanbul'da son dakika deprem oldu! İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İstanbul hemen hemen tüm bölgelerinden hissedilen deprem korku yarattı. Deprem saat 11:01'de yaşandı. İstanbul'da yaşanan deprem Silivri, Yenibosna, Taksim gibi birçok bölgeden hissedildi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından deprem ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.00’da 5.3 derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul’un sahil şeridi başta olmak üzere büyük bir kısmında da hissedildi. Silivri bölgesindeki okullardaki öğrenciler bahçelere çıkarıldı.

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kısa süreli korku yaratan deprem ile ilgili Kandilli'den açıklama geldi. Yapılan ilk açıklamalara göre Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Marmara Deniz'indeki depremin şiddetini 4,6 olarak açıklandı.

SİLİVİ BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.

TWİTTER DEPREM MESAJLARI

Valla sallandık hemde çok sağlam #deprem

Geçmiş olsun istanbul

#istanbuldeprem depremle uyandık

Çok kötü deprem oldu..sanırım 5.5 Yada 6.0 inanılmaz sallandık..

#istanbul

Beylikdüzü’nde sağlam sallandık! #deprem #istanbul

Muhtemelen biraZdan haberler geçer #istanbul da deprem oldu kendim hissettim merkez üssü neredir bilgim yok birazdan açıklanır.

O kadar salladı ki deprem yüreğim ağzıma geldi #istanbul #deprem

Deprem oldu #istanbul #deprem

Geçmiş olsun istanbul deprem #deprem

#istanbul da az önce küçük bir #Deprem oldu sanırım