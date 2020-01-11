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11 Ocak 2020 Cumartesi 16:38:13 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 17:34:52

İstanbul, deprem ile sallandı

İstanbul'da saat 16.37'de bir deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesinden gelen ilk veriye göre merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan depremin şiddeti 4.8 oldu. AFAD, "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenirken, sarsıntı İstanbul'un pek çok noktasında da hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Artçı ve normal bir deprem olduğunu düşünüyorum. Daha önceki 5.7'lik depremin artçısı gibi duruyor" diye konuştu.

AFAD: OLUMSUZ DURUM BİLGİSİ ALINMADI

Deprem sonrası AFAD, "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi'nde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.


 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PROF. HALUK EYİDOĞAN: HALA HAREKET EĞİLİMİ VAR

Bugün biliyorsunuz bir deprem fırtınası başladı. Hemen Kuzey Marmara fayının, Şarköy'e doğru uzandığı, kıyıya yakın ana marmara fayından uzakta ama sabah baktığımda 50'ye yakın ufak deprem vardı. Seri halde arka arkaya ufacık, çoğu hissedilmeyen depremler oluyor.

Onunla ilgili bakayım dedim, nasıl bir gelişme var. Hatta sosyal medyaya da yazdım. "AFAD ve Kandil dikkatle izlesin" diye. Oraya da deprem fırtınasının resmini koydum. Biraz önce onunla uğraşırken, masa başında sallandık. Ben ilk aklıma gelen deprem fırtınasının içinde daha büyük bir deprem mi oldu şeklindeydi. Baktım ki bu 26 Eylül 2019'da 5.7'lik depremin hemen olduğu yerde. Şu anda 4.5 ile 4.7 büyüklükler veriliyor.

Bu deprem, 26 Eylül'deki depremin olduğu yerde. Ve orada hala bir hareket eğilimi var. Orası aynı zamanda geçen seneki yayınlarda da belirtildiği gibi, Orta Marmara fayının adalarla Silivri arasında kalan yerin tam ucunda.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. YILDIRIM GÜNGÖR: EVİNİZ SAĞLAMSA KORKMAYIN

Bundan yola çıkarak, büyük deprem geliyor habercisidir diyemeyiz. Marmara ve İstanbul halkı da buna inanmasın. Ben de daha yeni haber aldım. Ne yapmamız gerekiyor? Sakin olmamız gerekiyor. Arkasından büyük bir deprem gelir mi? Hiç bilemeyiz. Bu deprem büyük bir depremin haberidir diyemeyiz, insanlar hemen paniğe kapılıp sokağa dökülmesinler. 4,7 büyük bir deprem değil. Hep şunu söylüyoruz. Eviniz sağlamsa hiçbir depremden korkmayın.

İTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: BU FAYIN POTANSİYELİ VAR

Bu Marmara Denizi içinde hepimizin bildiği ana fayın, Kuzey Anadolu fayının üzerinde meydana gelen bir deprem. Geçenlerde de yine böyle bir deprem olmuş ve oldukça fazla bizi telaşlandırmıştı. Bu tür depremler önemli, dikkatle takip etmek gerekiyor. Biraz daha bilgilerin netleşmesi gerekiyor.

Büyük deprem beklediğimiz bir kolda, bu fayın deprem üretme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Ama bugün yarın deprem olacak gibi bir anlam da çıkarılmamalı. Şu anda olan depremin biraz daha zaman geçtikten sonra ne anlama geldikten sonra yeni bazı şeyler söylemek mümkün olacak.

MARMARA DÜN GECEDEN BERİ SALLANIYOR

Marmara Denizi'nde geceden bu yana büyüklüğü 3'ün üzerine çıkmayan pek çok deprem meydana gelmişti. Saat 16.30 itibarıyla son 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

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