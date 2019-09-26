26 Eylül 2019 Perşembe 14:57:00 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:28:04
İstanbul'da şiddetli deprem... Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı!
İstanbul’da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.
İstanbul’da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.
Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor.
Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
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