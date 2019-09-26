26 Eylül 2019 Perşembe 14:06:54 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 14:40:01
İstanbul'da şiddetli deprem oldu! Silivri yakınlarında 5.8 şiddetinde deprem
İstanbul'da şiddetli deprem oldu. 13:59'da meydana gelen deprem Silivri yakınlarında 5.8 şiddetinde ölçüldü.
İstanbul'da saat 14.00 sularında şiddetli şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da çok sayıda ilçesinde hissedildi. 13:59'da meydana gelen deprem Silivri yakınlarında 5.8 şiddetinde ölçüldü.
Kandilli Rasahtanesi verilerine göre 5.8'lik depremin ardından saat 14.08'de 3.1, saat 14.26'da 4.4 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi.
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