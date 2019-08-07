İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiraladıkları lüks villaları sahte içki imalathanesine çeviren ve kendilerini kolonya satıcısı olarak tanıttan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bin 401 adet satışa hazır sahte içki, 10 bin 264 adet boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol, 8 bin 547 adet alkollü içki şişesi kapağı, 68 bin 662 adet alkollü içki şişesi etiketi, 5 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 25 bin adet sahte yabancı menşeili bandrol, 4 litre anason yağı, marka basım makineleri, havalı kompresörler, çok sayıda alkol imalat malzemesi ve 1 adet kapalı kasa kamyonet ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin metil alkolü kazanlarda kaynatıp damıttıktan sonra sonra matbaalarda bastıkları sahte bandrolleri şişelerin üzerine yapıştırarak orijinal görünümü verdikleri saptandı. Ayrıca hava yolu şirketlerinin alkol satışı bulunmamasına rağmen sahte içki şişelerine yapıştırılmak üzere şirket isimlerinin yazılı olduğu etiketler ele geçirildi.

OPERASYON KAMERADA

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar kameralara yansıdı. Görüntülerde villaya baskın düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına alıyor. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçiriliyor. Operasyonlar neticesinde 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.