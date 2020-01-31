İstanbul'da Rus mafyasına büyük darbe: 16 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya ile bağlantılı olduğunu tespit edilen organize suç çetesine operasyon düzenlendi. 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığını belirlediği ve Rusya ile bağlantılı olduğunu tespit ettiği organize suç çetesini teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, tespit ettiği şüphelilere yönelik bugün erken saatlerde operasyon düzenledi.
Operasyonda 1'i Rus, 3'ü Ukrayna, 4'ü Gürcü, 8'i ise Azerbaycan uyruklu toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 11 tabanca, tüfek ve 222 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
İHA
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