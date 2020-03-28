İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek Pakistanlıları gasp eden 2 kişi tutuklandı

  • Bist 100
    88125
  • Dolar
    6,4510
  • Euro
    7,1898
  • Altın
    338,0610
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı uçtu ABD'de son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı uçtu
Şehitler için evlerden Kur’an sesleri yükseldi Şehitler için evlerden Kur’an sesleri yükseldi
Hatay'da balık tutarken yıldırım isabet eden kişi öldü Hatay'da balık tutarken yıldırım isabet eden kişi öldü
ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu Venezuelalı eski tümgeneral teslim oldu ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu Venezuelalı eski tümgeneral teslim oldu
Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi
Sudan’da koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi Sudan’da koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi
Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı
Bakan Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması: 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı! Bakan Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması: 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı!
Rusya koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdiğini duyurdu Rusya koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdiğini duyurdu
TSK koronavirüse karşı da mücadele veriyor: Donanmada en üst seviyede tedbir TSK koronavirüse karşı da mücadele veriyor: Donanmada en üst seviyede tedbir
Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ilk açıklama: Daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ilk açıklama: Daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum
Polisten Suriyelilere korona virüs' anonsu Polisten Suriyelilere korona virüs' anonsu
Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü
Koronavirüse yakalanan Dybala yaşadıklarını anlattı: Nefes almakta çok zorlanıyordum! Koronavirüse yakalanan Dybala yaşadıklarını anlattı: Nefes almakta çok zorlanıyordum!
Eğitimcilere göre öğrenciler, YKS'nin ertelenmesini 'fırsat' olarak görmeli Eğitimcilere göre öğrenciler, YKS'nin ertelenmesini 'fırsat' olarak görmeli
Aslı Enver karantinadan paylaştı: Sana söz yine baharlar gelecek Aslı Enver karantinadan paylaştı: Sana söz yine baharlar gelecek
Çin'den koronavirüs salgınıyla mücadelede Pakistan'a 8 doktor ve tıbbi malzeme yardımı Çin'den koronavirüs salgınıyla mücadelede Pakistan'a 8 doktor ve tıbbi malzeme yardımı
Sabiha Gökçen’den tüm uçuşlar geçici süre ile durduruldu Sabiha Gökçen’den tüm uçuşlar geçici süre ile durduruldu
Uzmanlar bağışıklık hücrelerinin sağlıklı çalışması için iyi gelecek maddeleri anlattI Uzmanlar bağışıklık hücrelerinin sağlıklı çalışması için iyi gelecek maddeleri anlattI
İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek Pakistanlıları gasp eden 2 kişi tutuklandı İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek Pakistanlıları gasp eden 2 kişi tutuklandı
İran'da 102 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi İran'da 102 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
Ruhani: Koronavirüslü hastaların masraflarının yüzde 90'ını hükümet ödeyecek Ruhani: Koronavirüslü hastaların masraflarının yüzde 90'ını hükümet ödeyecek
Aydın'da davul zurnayla eğlence yaparak koronavirüs tedbirlerini delen 8 kişiye 392'şer lira para cezası kesildi Aydın'da davul zurnayla eğlence yaparak koronavirüs tedbirlerini delen 8 kişiye 392'şer lira para cezası kesildi
İstanbul'un fantastik ilçesi Bağcılar'da sahte kolonya operasyonu İstanbul'un fantastik ilçesi Bağcılar'da sahte kolonya operasyonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Mart 2020 Cumartesi 14:48:59 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 14:52:59

İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek Pakistanlıları gasp eden 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek Pakistanlı 6 kişiyi gasbettiği öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy Mahallesi'nde polis olduklarını söyleyerek girdikleri evde, bıçak tehdidiyle Pakistanlı 6 kişinin para ve cep telefonlarını gasbeden 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, elinde poşetle koşan bir kişiye "dur" ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen durmayan ve poşeti yere atarak kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

İçerisinde para ve çok sayıda cep telefonu olan poşette el konuldu. Gasp olayının gerçekleştiği adrese giden ekipler ise bina önünde 3 Pakistanlının bir kişiyi alıkoyduğunu gördü. Yapılan incelemede, Pakistanlıların gasbedilen kişiler oldukları ve alıkoydukları şüphelinin ise gasp olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu belirlendi.

Şüphelinin üst aramasında, Pakistanlılara ait telefonlar ile bir miktar para bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 6 Pakistanlı ise sınır dışı edildi. 

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER