İstanbul'da Kurt Kapanı 2019-17" denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik 'Kurt Kapanı 2019-17" denetimi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile yapılan helikopter destekli denetime Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı.
Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesinde, güvenlik noktası oluşturan ekipler, kimlik kontrolleri yaptı, durdurulan araçlar didik didik arandı.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı
- 'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız'
- Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi?
- Başkan Erdoğan: Harekatta gelinen noktayı yüz yüze değerlendireceğiz
- İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı