İstanbul'da kurban kesilen yerler! İBB kurban kesim yerleri 2019 listesi yoğun olarak araştırılıyor. Kurbanlık alım satım işlemini Arefe gününe bırakan Müslüman vatandaşlar İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerlerini araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, bu yıl 8 ayrı modern kurban satış ve kesim tesisinde vatandaşlara hizmet veriyor. Alibeyköy-Eyüpsultan, Kestanelik-Çatalca, Ferhatpaşa- Ataşehir, Kayaşehir-Başakşehir, Kurnaköy-Pendik, Yeşilkent- Avcılar, Çakmaklı-Büyükçekmece’de bulunan tesisler, toplam 255 bin metrekarelik bir alana sahip.

Toplam 13 bin 746 büyükbaş ve 2 bin 700 küçükbaş hayvan kapasiteli tesislerde kurban kesimi, İBB İştiraki İSYÖN AŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde hizmetleri pratikleştirmek ve hızlandırmak için İslami hassasiyetler gözetilerek en son teknolojiden yararlanılıyor. Kesim alanlarında mescit, lavabo, wc, dinlenme alanları, kantin gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor.

Bu yıl 11-14 Ağustos 2019 tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı tebliğini yayınladı. Tebliğe göre, kurbanlık hayvanların 27 Temmuz’dan itibaren şehir içine girişine ve satışına izin verildi. Kurban alım satım işlerini Arefe gününe bırakanlar için İBB'nin kurban satış ve kesim yerleri listesi aşağıda yer alıyor.

İBB KURBAN KESİM YERLERİ LİSTESİ 2019

ALİBEYKÖY KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Güzeltepe Mah. Atatürk Cad.İBB Lojistik Destek Merkezi Karşısı\EYÜP

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.470-Alan: 4.940 m2

AVCILAR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Bahçeşehir - Esenyurt yolu doğa parkı Cad. Isparta kule Viyadüğü\AVCILAR

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:900-Alan: 23.000m2

ATAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Ataşehir Ferhat Paşa Mah. Büyükbakkalköy Yolu\ATAŞEHİR

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.122- Alan: 34.553,61m2

SANCAKTEPE KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Paşaköy Mah. İsmet İnönü Cad.\SANCAKTEPE

Kesimhane Sayısı:3-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.500- Alan: 55.000m2

KAYAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Kayabaşı mah. 19. Bölge 2. Kısım Yanı\BAŞAKŞEHİR

Kesimhane Sayısı:4-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.244- Alan: 47.000m2

ARNAVUTKÖY KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Haraççı Mah. Behice Sokak\ARNAVUTKÖY

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1200- Alan: 10.000m2

PENDİK KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Kurna Mah. Kurtdoğmuş yolu.\PENDİK

Kesimhane Sayısı:5- Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.460

Küçükbaş Hayvan Kapasitesi:300- Alan: 60.000m2