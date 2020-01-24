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24 Ocak 2020 Cuma 18:13:03 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 18:15:01

İstanbul'da, kız arkadaşını öldüren sanığa ilk celsede müebbet hapis cezası

Bahçelievler'de kız arkadaşını öldüren Afganistan uyruklu sanık Zıvar Gol Ravan ilk duruşmada, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa "kasten öldürme" suçundan verilen cezada, olayın vahameti ve oluş şekli nedeniyle indirim uygulanmamasına hükmetti.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Zıvar Gol Ravan ile avukatı katıldı.

Sanığın 4 çocuğu ve eşi de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Ravan, üzerine atılı suçlamayı kabul ettiğini, maktul Najiha Arabzaı'nın imam nikahlı eşi olduğunu, kendisini çok sevdiğini, hatta İl Göç İdaresine giderek, kendisiyle resmi nikah kıymak istediğini ancak bunun olmadığını söyledi.

Sanık Ravan, Najiha Arabzaı ile evdeyken kendi telefonundan Facebook'a girdiğini, tanımadığı yabancı erkekler ile görüştüğünü, kendilerine ait fotoğrafları onlara gönderdiğini savunarak, bunları görünce çok sinirlendiğini ve Arabzaı'ya tokat attığını ancak ona son bir şans verdiğini ileri sürdü.

Arabzaı'dan yaşananları kimseye anlatmamasını istediğini ancak yurt dışındaki ablasına her şeyi anlattığını öne süren Ravan, Arabzaı'nın Facebook'ta görüştüğü kişinin kendisini Avrupa'ya götüreceğini söylediğini duyunca kendisini kaybettiğini boğazına yumruk atıp eşarpla boğazını sıktığını, cesedi de tanınmayacak hale getirdiğini ifade etti.

Olaydan sonra Karabük'e gittiğini dile getiren Ravan, daha sonrasında tekrar İstanbul'a döndüğünü, polisin kendisini yakaladığını anlattı.

Cumhuriyet savcısı Hüseyin Türker, sanık Zıvar Gol Ravan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Ravan, "Çocuklarım dışarıda çaresiz kaldı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Zıvar Gol Ravan'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığa verilen cezada, olayın vahameti ve oluş şekli dolayısıyla indirim uygulanmamasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Nisan'da Şirinevler'deki günlük kiralık bir evde tanınmaz halde bir ceset olduğu ihbarı üzerine polisin soruşturma başlattığı, eve 30 Mart'ta girdiği kamera görüntülerinden tespit edilen Afganistan uyruklu Zıvar Gol Ravan'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Ravan'ın, polislere cinayeti itiraf ettiği ve cesedin kız arkadaşı Najiha Arabzaı'ya ait olduğunu söylediği aktarılan iddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

AA

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