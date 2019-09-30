30 Eylül 2019 Pazartesi 14:25:14 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:44:31
İstanbul'da hasarlı 29 okulun öğrencilerinin durumu belli oldu
İstanbul'da deprem nedeniyle hasar gören 29 okulda okuyan öğrencilerin hangi okullarda eğitim görmeye devam edecekleri belli oldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir.
İyi dersler diliyorum.'' dedi.
İşte o okulların listesi:
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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