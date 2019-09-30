İstanbul'da hasarlı 29 okulun öğrencilerinin durumu belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir.

İyi dersler diliyorum.'' dedi.

İşte o okulların listesi: