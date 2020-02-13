13 Şubat 2020 Perşembe 14:17:05 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 14:38:57
İstanbul'da FETÖ'nün gaybubetlerine baskın yapıldı
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
- Başkan Erdoğan FETÖ iftirası atan Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı
- Anayasa Mahkemesinden 7071 sayılı kanuna kısmi iptal
- İmamoğlu'nun hafızalarda kalan 'Antikot' diyaloğunun şov olduğu İBB'nin yemek bütçesinin ortaya çıkmasıyla belgelendi
- Ölümden dönen 4 kabin görevlisi şikayetçi olmadı
- Deniz Yücel davasında istenen ceza belli oldu