26 Eylül 2019 Perşembe 15:40:11 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:55:37
İstanbul'da deprem sonrası yoğun trafik
İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu. Deprem sonrası trafikte yoğunluk yaşanıyor...
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem oldu. Okulların tatil edildiği kentte eve dönüş yoğunluğu var.
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