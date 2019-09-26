26 Eylül 2019 Perşembe 10:47:18 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:16:40
İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da yine deprem mi oldu? merak ediliyor. 2 gündür Marmara bölgesinde yaşanan sarsıntılara bir yenisi eklendi. Son dakika Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7.8 kilometre olarak ölçüldü.
Silivri'de yine deprem mi oldu? merak ediliyor. 2 gündür Marmara bölgesinde yaşanan sarsıntılara bir yenisi eklendi. Son dakika Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD: Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.8 kilometre olarak ölçüldü.
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