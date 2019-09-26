İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

Silivri'de yine deprem mi oldu? merak ediliyor. 2 gündür Marmara bölgesinde yaşanan sarsıntılara bir yenisi eklendi. Son dakika Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD: Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.8 kilometre olarak ölçüldü.