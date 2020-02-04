İstanbul'da Çin hostes alarmı! Hastanede müşahade odasına alındı
İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gece saatlerde halsizlik ve ateş şikayetiyle gelen bir kadının kısa zaman önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi. Hastanede tetkikleri yapılan kadın, bir süre sonra izole müşahade odasına alındı.
Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı. Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.
(DHA)
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