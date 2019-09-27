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27 Eylül 2019 Cuma 08:18:33 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 08:19:44

İstanbul'da bir deprem daha!

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da saat 05:55 sularında 3.2 şiddetinde bir depremin daha yaşandığını açıkladı. Dün gece de İstanbul'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Öte yandan dün öğle saatlerinde yaşanan şiddetli depremin ardından İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi parklarda ve cami bahçelerinde geçirdi.

Dün öğle saatlerinde yaşanan 5.8 şiddetindeki depremden sonra onlarca artçı sarsıntı kendini gösterdi. İstanbul'un Bahçelievler, Esenler, Beylikdüzü, Avcılar gibi illerinde bazı vatandaşlar geceyi parklarda ve deprem toplanma alanlarında geçirdi. Bu sabah saat 05:55'te İstanbul'da 3.2 şiddetinde bir deprem daha yaşandı!

MERKEZ ÜSSÜ MARMARA DENİZİ

Bugün saat 05:55'teki depremin enlemi 40.8598, boylamı 28.2847; derinliği 7.8 şiddeti ise 3.2 olarak açıklandı. Depremin merkez üssü olarak Marmara Denizi açıklandı.

BAZI VATANDAŞLAR GECEYİ PARKLARDA VE CAMİ BAHÇESİNDE GEÇİRDİ

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar birçok ilçede geceyi sahil ve parklarda geçirirken, bazı vatandaşlar da camii bahçelerinde sabahladı.

İstanbul'da dünkü 5.8'lik depremin ve artçı sarsıntılar sonrası evlerine girmekten korkan vatandaşlar bazı ilçelerde geceyi sahil ve parklarda geçirirken, birçok kişi de camii avlu ve bahçelerini tercih etti. İstanbul'un önde gelen tarihi camilerinden Sultan Ahmet, Fatih ve Eyüp Sultan camilerinin bahçelerinde toplanan vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganlarda uyudu.

ENDİŞEDEN EVDE DURAMADILAR

Başta Fatih ve Eyüp olmak üzere birçok ilçeden gelerek camii bahçelerini tercih eden vatandaşlar, deprem endişesi ile evde duramadıklarını söyledi. Geceyi burada geçiren birçok kişi de sabah ezanının okunmasıyla abdest alıp namaza durdu.

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